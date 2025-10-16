Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 11,31 GBP zu.

Das Papier von Rolls-Royce legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 11,31 GBP. Bei 11,36 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,06 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.025.734 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 11,95 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 5,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,17 GBP fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 54,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,69 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

