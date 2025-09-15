DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag in Grün

19.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 11,44 GBP.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,44 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,49 GBP. Bei 11,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.783.986 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 11,54 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 0,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 4,99 GBP. Abschläge von 56,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,61 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
11:41Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:41Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen