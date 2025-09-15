Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag in Grün

Rolls-Royce im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 11,44 GBP.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,44 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,49 GBP. Bei 11,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.783.986 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 11,54 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 0,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 4,99 GBP. Abschläge von 56,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,61 GBP je Rolls-Royce-Aktie an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

