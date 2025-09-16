KWS Saat will höhere Dividenden ausschütten
EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat (KWS SAAT SECo) will künftig einen größeren Anteil seines Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttungsquote solle auf 25 bis 30 Prozent des bereinigten Nachsteuergewinns steigen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Mittwoch in Einbeck mit. Bisher hatte sie bei 20 bis 25 Prozent gelegen. Für das Geschäftsjahr 2024/25 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat den Anteilseignern zur Hauptversammlung am 3. Dezember eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vor. Für das Vorjahr hatte KWS Saat 1 Euro je Anteilschein ausgezahlt. Die KWS-Saat-Aktie trat auf der Stelle. Den Geschäftsbericht für 2024/25 will das Unternehmen wie geplant an diesem Donnerstag (25. September) veröffentlichen./stw/men
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|30.06.2025
|KWS SAAT SECo Kaufen
|DZ BANK
|30.06.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|KWS SAAT SECo Add
|Baader Bank
|30.06.2025
|KWS SAAT SECo Kaufen
|DZ BANK
|30.06.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.2025
|KWS SAAT SECo Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2024
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|08.10.2024
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|23.09.2024
|KWS SAAT SECo Halten
|DZ BANK
|12.08.2022
|KWS SAAT SECo Hold
|Warburg Research
|18.05.2022
|KWS SAAT SECo Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2018
|KWS SAAT SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.2017
|KWS SAAT SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.06.2017
|KWS SAAT SE Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.2014
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|26.11.2014
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
