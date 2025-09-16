DAX23.682 +0,3%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.127 -0,4%Nas22.432 -0,6%Bitcoin96.610 +1,9%Euro1,1743 -0,6%Öl68,99 +1,8%Gold3.743 -0,6%
KWS Saat will höhere Dividenden ausschütten

24.09.25 16:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KWS SAAT SE & Co. KGaA
63,60 EUR 1,10 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat (KWS SAAT SECo) will künftig einen größeren Anteil seines Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttungsquote solle auf 25 bis 30 Prozent des bereinigten Nachsteuergewinns steigen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Mittwoch in Einbeck mit. Bisher hatte sie bei 20 bis 25 Prozent gelegen. Für das Geschäftsjahr 2024/25 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat den Anteilseignern zur Hauptversammlung am 3. Dezember eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vor. Für das Vorjahr hatte KWS Saat 1 Euro je Anteilschein ausgezahlt. Die KWS-Saat-Aktie trat auf der Stelle. Den Geschäftsbericht für 2024/25 will das Unternehmen wie geplant an diesem Donnerstag (25. September) veröffentlichen./stw/men

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
29.07.2025KWS SAAT SECo AddBaader Bank
30.06.2025KWS SAAT SECo KaufenDZ BANK
30.06.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
30.06.2025KWS SAAT SECo BuyJefferies & Company Inc.
20.05.2025KWS SAAT SECo BuyWarburg Research
