Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich Rolls-Royce

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,64 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,44 EUR 0,10 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,64 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 10,67 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,57 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.417.450 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,47 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,56 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 133,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,34 GBP an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,286 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
07.08.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen