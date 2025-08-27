Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Nachmittag nordwärts

So bewegt sich Rolls-Royce

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,64 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,64 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 10,67 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,57 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.417.450 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,11 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,47 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,56 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 133,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,091 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,34 GBP an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,286 GBP je Aktie.

