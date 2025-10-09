Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Vormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 11,46 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 11,46 GBP abwärts. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,37 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 543.036 Rolls-Royce-Aktien.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 4,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,17 GBP ab. Abschläge von 54,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,060 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,69 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen