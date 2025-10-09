Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Rolls-Royce im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 11,57 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 11,57 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.824.750 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 55,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,092 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 GBP an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

