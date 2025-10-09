DAX24.662 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,90 -0,3%Gold4.045 +0,2%
Rolls-Royce im Fokus

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag fester

09.10.25 12:06 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,54 EUR 0,18 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 11,57 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 11,57 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,50 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.824.750 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,17 GBP am 22.11.2024. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 55,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,092 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 GBP an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,287 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen