Top News
Klarna-Aktie nach IPO: Jim Cramer sieht Kaufgelegenheit - Cathie Wood greift zu Klarna-Aktie nach IPO: Jim Cramer sieht Kaufgelegenheit - Cathie Wood greift zu
Kering-Aktie zieht aber an: Option zur Übernahme von Valentino verschoben Kering-Aktie zieht aber an: Option zur Übernahme von Valentino verschoben
ROUNDUP: Aktivisten blockieren Autobahnstrecke zur Messe IAA

11.09.25 11:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,88 EUR 0,12 EUR 0,14%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
50,80 EUR -1,18 EUR -2,27%
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,50 EUR -0,04 EUR -0,09%
Porsche Automobil Holding SE Vz
35,91 EUR 0,09 EUR 0,25%
Volkswagen (VW) AG Vz.
101,20 EUR -0,20 EUR -0,20%
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München haben Aktivisten des Widerstands-Kollektivs im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Autoausstellung IAA protestiert. Die Autobahn war stadteinwärts für mehrere Stunden komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Es hatte sich zeitweise ein kilometerlanger Stau gebildet.

Die Umweltaktivisten kritisierten zu wenig politischen Willen für die Mobilitätswende: In der Nähe der Allianz-Arena spannten sie ein Banner über die Autobahn mit der Aufschrift "Gutes Leben für Alle Mobilitätswende" und "IAA Klimahölle". Mehrere Aktivisten klebten sich auf die Fahrbahn. Ein Unterstützer sagte: "Was wir brauchen, sind Städte für Menschen, statt Städte für Autos."/fuw/DP/men

