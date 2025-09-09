DAX23.751 +0,1%ESt505.382 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl67,01 +0,7%Gold3.645 +0,5%
ROUNDUP: Cancom plant Aktienrückkauf - Kurs zieht an

10.09.25 10:24 Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom (CANCOM SE) hat einen Aktienrückkauf beschlossen. Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mitteilte. Das sind bis zu zehn Prozent des Grundkapitals des SDAX-Unternehmens. Die Aktien könnten zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Am Mittwoch legte die Aktie in Reaktion auf die Neuigkeiten kräftig zu.

Sie notierte gut 5 Prozent höher. Allerdings gibt es bei Cancom auch Erholungspotenzial: Seit dem Jahreswechsel hat das Papier 11,5 Prozent verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar 18 Prozent und in den vergangenen fünf Jahren hat sich der Wert halbiert.

Bei Cancom lief es zuletzt holprig, ähnlich wie etwa bei dem Konkurrenten Bechtle. Die beiden IT-Dienstleister haben unter ihren Kunden viele Auftraggeber aus dem öffentlichen Bereich und bei kleinen und mittleren Firmen. Die Haushaltslage sowie das Aus für die Ampel-Koalition im Bund hatten im vergangenen Jahr viel Unsicherheit in die Planungen gebracht. Im Mittelstand hatte die Wirtschaftsschwäche in Deutschland und Europa für eine Nachfrageflaute gesorgt./lew/nas/jha/

