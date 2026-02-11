DAX25.149 +1,2%Est506.075 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,5%Nas23.019 -0,2%Bitcoin57.049 +1,2%Euro1,1885 +0,1%Öl68,68 -1,4%Gold5.067 -0,4%
ROUNDUP: Cisco hebt nach gutem Quartal Jahresprognose - Anleger nicht zufrieden

12.02.26 15:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
65,00 EUR -7,16 EUR -9,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.299,1 PKT 177,7 PKT 0,35%
Charts|News|Analysen

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen zweiten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 61,2 bis 61,7 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 60,2 bis 61 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,13 bis 4,17 Dollar erreichen, nach 4,08 bis 4,14 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 10 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar nach oben. In allen Regionen und Kundenmärkten seien die Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dieses Wachstum habe sich zudem beschleunigt.

Die im Dow Jones (Dow Jones Industrial) und NASDAQ 100 gelistete Cisco-Aktie gab im frühen US-Handel dennoch um knapp sieben Prozent nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe./he/so

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
