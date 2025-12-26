DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 +2,9%Nas23.329 -1,6%Bitcoin83.762 +2,4%Euro1,1652 +0,1%Öl66,27 +1,2%Gold4.610 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber, Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
Analyst sieht Potenzial: Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien Analyst sieht Potenzial: Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ROUNDUP: Citigroup, Bank of America und Wells Fargo können nicht überzeugen

14.01.26 17:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
44,46 EUR -2,53 EUR -5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Citigroup Inc.
97,00 EUR -2,04 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wells Fargo & Co.
75,97 EUR -3,88 EUR -4,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK/CHARLOTTE (dpa-AFX) - Die US-Großbanken Citigroup, Bank of America und Wells Fargo (Wells FargoCo) haben die Anleger mit ihren Jahreszahlen nicht begeistert. Bei der Citigroup zehrte Ende 2025 die Trennung vom Russland-Geschäft am Gewinn, Wells Fargo enttäuschte mit Zinsüberschuss und Gewinn, und die Bank of America konnte sich trotz überraschend guter Zahlen dem Abwärtssog an der Börse nicht entziehen.

Wer­bung

Für die Aktien von Citigroup und Wells Fargo ging es zuletzt um fast fünf Prozent abwärts. Der Kurs der Bank of America knickte um rund zwei Prozent ein. So hatte die Trennung vom Russland-Geschäft der Citigroup im vierten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Dem standen unter anderem überraschend hohe Erträge im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen gegenüber. Im vierten Quartal schrumpfte der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden US-Dollar (2,1 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte. Ohne die Russlandbelastung hätte der Gewinn bei 3,6 Milliarden Dollar gelegen. Im Gesamtjahr verdiente Citi 14,3 Milliarden Dollar und damit 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Das Institut hatte Ende Dezember die erforderlichen Genehmigungen erhalten, die AO Citibank zu verkaufen, die das verbliebene Citigroup-Geschäft in Russland betreibt. Der Verkauf zog vor Steuern einen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar nach sich. Der Abschluss des Verkaufs wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet.

Citi-Chefin Jane Fraser zeigte sich mit dem Gesamtjahr zufrieden: Das Institut habe 2025 "bedeutende Fortschritte" gemacht. Sie bestätigte das Ziel, im laufenden Jahr eine Eigenkapitalrendite von 10 bis 11 Prozent zu erzielen und die Citigroup so für Renditen über diesem Niveau in den folgenden Jahren zu positionieren. 2025 lag die Eigenkapitalrendite vor Sondereffekten bei 8,8 Prozent.

Wer­bung

Die Bank of America profitierte zum Jahresende von überraschend hohen Zinseinnahmen. Dadurch stieg der Nettogewinn im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar, wie das Institut in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Auch der Aktienhandel wuchs stärker als von Analysten erwartet.

Im Gesamtjahr lag der Nettogewinn mit 30,5 Milliarden Dollar rund 13 Prozent höher als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie das eigene Geschäft zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum.

Die Konkurrentin Wells Fargo verdiente indes weniger als gedacht, auch weil sie mehr als 600 Millionen Dollar für ein Sparprogramm ausgab, das ihre Kosten in Zukunft senken soll. Im vierten Quartal fiel der Gewinn mit knapp 5,4 Milliarden Dollar zwar knapp sechs Prozent höher aus als im Vorjahr, doch Analysten hatten sich mehr versprochen. Im Gesamtjahr verdiente die Bank rund 21,3 Milliarden Dollar und damit acht Prozent mehr als im Vorjahr./stw/lew/nas/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of America

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of America

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bank of America Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bank of America Corp.

DatumRatingAnalyst
16.04.2024Bank of America OutperformRBC Capital Markets
15.04.2021Bank of America OutperformRBC Capital Markets
19.01.2021Bank of America NeutralUBS AG
14.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
05.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.04.2024Bank of America OutperformRBC Capital Markets
15.04.2021Bank of America OutperformRBC Capital Markets
14.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
05.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
18.06.2019Bank of America OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.01.2021Bank of America NeutralUBS AG
15.04.2020Bank of America NeutralUBS AG
04.04.2019Bank of America HoldHSBC
02.01.2019Bank of America Equal WeightBarclays Capital
02.01.2018Bank of America Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.12.2012Bank of America verkaufenJMP Securities LLC
23.01.2012Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH
27.10.2011Bank of America verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
20.10.2011Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH
14.09.2011Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bank of America Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen