ROUNDUP: Mercedes-Chef bekommt Kofferraum vor Kanzler nicht auf
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Technikprobleme vor den Augen des Bundeskanzlers: Beim Rundgang von Friedrich Merz (CDU) im Anschluss an die Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München hatte Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Chef Ola Källenius mit dem ausgestellten Auto zu kämpfen.
Der Manager wollte Merz den Kofferraum des elektrischen GLC vorne unter der Haube zeigen. Doch diese streikte. Der Grund hierfür war eine Fehlbedienung des Standpersonals kurz vor dem Besuch, die zu einer Verriegelung der Haube geführt hatte. Zum Kanzler sagte Källenius: "Sie müssen es mir glauben."
Kurze Zeit später werkelte auch Opel-Chef Florian Huettl am ausgestellten Exponat seines Unternehmens, einem Opel Grandland. Wobei sich hier letztlich die Motorhaube öffnen ließ./rwi/DP/nas
