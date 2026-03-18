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ROUNDUP: Micron wächst weiter rasant - hohe Investitionen drücken auf Kurs

19.03.26 14:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
393,15 EUR -6,35 EUR -1,59%
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BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchip-Spezialist Micron (Micron Technology) profitiert weiter vom Boom rund um die künstliche Intelligenz (KI) und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Die hohe Nachfrage erfordert aber auch steigende Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen. Dies belastete die Aktie.

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Die in den vergangenen Wochen und Monaten stark gelaufene Aktie gab im frühen US-Handel am Donnerstag 8 Prozent nach. Das Papier hatte allerdings bis Mittwochabend alleine in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent angezogen; in den vergangenen zwölf Monaten legte der Börsenwert um 350 Prozent auf rund 520 Milliarden US-Dollar zu.

Die Experten von JPMorgan merkten an, dass die Sorgen von Anlegern vermutlich berechtigt seien, dass sich die Bruttomarge von Micron nicht weiterhin so rasant verbessern dürfte, wie zuletzt. Ähnlich äußerten sich auch die Analysten von Stifel. Ihrer Meinung nach gibt es jedoch keinen Auslöser, der den Sektor in den nächsten 12 oder mehr Monaten unter Druck setzen könnte - "sofern das Angebotswachstum begrenzt bleibt und die Nachfrage nach KI nicht nachlässt."

Micron, sowie Samsung und SK Hynic verzeichnen derzeit eine rasante Nachfrage nach High-End-Speichern für KI-Anwendungen, was die Preise in die Höhe treibt. Speicherhersteller weisen daher einen größeren Teil ihrer Produktion diesen margenstärkeren Aufträgen zu, was wiederum für einen Mangel an herkömmlichen Speicherchips sorgt, die etwa für Autos und Smartphones gebraucht werden. Viele erwarten, dass sich die Lage zunächst verschärft, bevor sie sich bessert.

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Den JPMorgan-Analysten zufolge verändert sich derzeit die Art und Weise, wie die Kunden von Micron Speicher bewerten: "Weniger als Rohstoff und mehr als strategisches Kapital".

Micron will in dem bis August laufenden Geschäftsjahr mehr als 25 Milliarden Dollar investieren. Das ist etwas mehr, als Analysten bislang erwartet hatten. Im kommenden Geschäftsjahr will der Konzern noch mal zehn Milliarden draufpacken. Beim Umsatz rechnet Micron-Chef Sanjay Mehrotra mit einem Anstieg auf rund 33,5 Milliarden Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 19,15 Dollar steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Boise mitteilte.

Im zweiten Quartal setzte der Konzern knapp 24 Milliarden Dollar (knapp 21 Mrd Euro) um. Der Gewinn lag bei rund 14 Milliarden Dollar oder 12,20 Dollar je Aktie. Beide Werte lagen deutlich über denjenigen des Vorquartals. Zudem schnitt der Konzern besser ab, als Experten erwartet hatten. Außerdem liegen die Ziele für das dritte Quartal deutlich über den Analysten-Erwartungen./lew/zb/nas/jha/

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DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
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27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

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