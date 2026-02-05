DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 +9,5%Nas22.912 +1,7%Bitcoin59.366 +11,2%Euro1,1814 +0,3%Öl68,59 +1,9%Gold4.958 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 PayPal A14R7U Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Societe Generale mit Gewinnsprung - Handelsgeschäft enttäuscht

06.02.26 16:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Société Générale (Societe Generale)
71,44 EUR -1,36 EUR -1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Die Großbank Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) hat 2025 den Gewinn kräftig gesteigert. Im vergangenen Jahr schwoll der Gewinn um 43 Prozent auf 6 Milliarden Euro an, teilte das Institut am Freitag in Paris mit. Dabei half, dass die Kosten im Schlussquartal niedriger waren als erwartet und das französische Privatkundengeschäft unverhofft gut ausfiel. Aktionäre sollen davon in Form einer höheren Dividende sowie eines weiteren Aktienrückkaufprogramms profitieren.

Wer­bung

Die Aktie verlor am Nachmittag dennoch 1,6 Prozent. Marktteilnehmer nannten das enttäuschende Handelsgeschäft als Begründung. Im vierten Quartal war der Umsatz im Aktienhandel um 5,3 Prozent geschrumpft. Bei Währungen und Rententiteln lag es sogar bei 13 Prozent. Analysten hatten jeweils mit Wachstum gerechnet.

Die Dividende soll von 1,09 auf 1,61 Euro je Aktie steigen. Zudem kündigte Societe Generale Aktienrückkäufe von knapp 1,5 Milliarden Euro an. Im vergangenen Jahr hatte das Bankhaus bereits zwei Programme mit einem Volumen von je einer Milliarde Euro aufgelegt. Bankchef Slawomir Krupa stellte in Aussicht, die Aktionärsrendite 2026 noch steigern zu wollen. Zudem kündigte er an, eine Eigenkapitalrendite von über 10 Prozent zu erreichen. 2025 lag sie bei 10,2 Prozent.

Weiterhin teilte das Geldhaus mit, den Vertrag von Chef Krupa für vier Jahre ab 2027 verlängert zu haben. Der Manager hat das Ruder im Mai 2023 übernommen und legt den Fokus seitdem verstärkt auf Kostenkontrolle. So wurden etwa das Privatkundengeschäft in Großbritannien und der Schweiz verkauft, sowie bereits Hunderte Stellen gestrichen. Bis Ende 2027 sollen im Heimatmarkt Frankreich zudem 1.800 Jobs wegfallen./lew/men/stk/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Société Générale (Societe Generale)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Société Générale (Societe Generale)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Société Générale (Societe Generale)

DatumRatingAnalyst
05.09.2023Société Générale (Societe Generale) Equal WeightBarclays Capital
09.06.2023Société Générale (Societe Generale) BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2023Société Générale (Societe Generale) BuyUBS AG
14.11.2022Société Générale (Societe Generale) OverweightBarclays Capital
06.09.2022Société Générale (Societe Generale) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.06.2023Société Générale (Societe Generale) BuyJefferies & Company Inc.
06.03.2023Société Générale (Societe Generale) BuyUBS AG
14.11.2022Société Générale (Societe Generale) OverweightBarclays Capital
06.09.2022Société Générale (Societe Generale) OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.06.2022Société Générale (Societe Generale) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2023Société Générale (Societe Generale) Equal WeightBarclays Capital
11.04.2022Société Générale (Societe Generale) HoldJefferies & Company Inc.
11.04.2022Société Générale (Societe Generale) Sector PerformRBC Capital Markets
05.04.2022Société Générale (Societe Generale) Sector PerformRBC Capital Markets
05.04.2022Société Générale (Societe Generale) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2021Société Générale (Societe Generale) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2020Société Générale (Societe Generale) UnderweightBarclays Capital
16.10.2020Société Générale (Societe Generale) UnderweightBarclays Capital
05.08.2020Société Générale (Societe Generale) verkaufenBarclays Capital
03.08.2020Société Générale (Societe Generale) UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Société Générale (Societe Generale) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen