DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas22.926 +1,7%Bitcoin59.366 +11,2%Euro1,1814 +0,3%Öl68,59 +1,9%Gold4.956 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 PayPal A14R7U Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Schweiz hinken Europa-Börsen diesmal hinterher

06.02.26 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
66,90 CHF 0,46 CHF 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
44,56 CHF 1,93 CHF 4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EMS-CHEMIE AG
615,50 CHF -8,50 CHF -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
76,70 CHF 2,42 CHF 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEM S.A.
327,00 CHF 43,00 CHF 15,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG NA
295,50 CHF -2,00 CHF -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stadler Rail
21,04 CHF 0,60 CHF 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
33,85 CHF -0,15 CHF -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vontobel AG (N)
67,70 CHF 2,50 CHF 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nachdem der schweizerische Aktienmarkt zwei Tage lang den europäischen Börsen mit Rekordständen vorausgeeilt war, hinkte er am Freitag hinterher. Geld floss europaweit verstärkt in zyklische Sektoren wie Industrie, Rohstoffe und Bankenwesen, wie es hieß. Die Verunsicherung über die Rentabilität von KI-Lösungen erhielt mit gewaltigen Investitionsplänen von Amazon indes neue Nahrung. Mit den auf Mittwoch verschobenen US-Arbeitsmarktdaten fehlte zudem ein wichtiger Impuls. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 13.512 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,1 (Vortag: 24,48) Millionen Aktien.

Wer­bung

Unter den zyklischen Titeln erfreuten sich im Bausektor Holcim (+2,9%) und Amrize (+4,6%) Zuspruchs unter Anlegern - ABB legten um 0,7 Prozent zu. UBS weiteten die Verluste um weitere 0,1 Prozent nach negativen Analystenkommentaren aus. So hatten Goldman Sachs und Vontobel die Bankaktien abgestuft. Die UBS habe von höher als erwartet ausgefallenen Effizienzgewinnen aus der Integration der Credit Suisse profitiert, aber dieser Rückenwind lasse nach, urteilten die Analysten von Goldman Sachs.

Siemens Mobility und Stadler haben von den Dänischen Staatsbahnen einen Auftrag von rund 3 Milliarden Euro erhalten - Stadler zogen um 2,6 Prozent an. Die Vorbereitung für einen der womöglich größten Börsengänge in Europa seit Jahren nahmen Fahrt auf. Nach Informationen von Bloomberg haben die Eigner des Fahrstuhl- und Rollentreppenspezialisten TK Elevator Banken für die wichtigsten Rollen bei einem IPO des Unternehmens in Frankfurt ausgewählt. Die Wettbewerbertitel von Schindler verloren 0,7 Prozent. Geschäftsausweise legten unter anderem Vontobel (+3,7%), EMS-Chemie (-1,2%) und LEM (+16%) vor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
13:41UBS UnderweightBarclays Capital
08:56UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026UBS KaufenDZ BANK
05.02.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.02.2026UBS KaufenDZ BANK
05.02.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
04.02.2026UBS BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:56UBS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:41UBS UnderweightBarclays Capital
04.02.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen