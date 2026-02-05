DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
UBS Aktie

36,67 EUR -0,51 EUR -1,37 %
STU
43,78 USD -1,07 USD -2,37 %
BTT
Marktkap. 118,6 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 1,16%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

Goldman Sachs Group Inc.

UBS Neutral

08:56 Uhr
UBS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die UBS von 41,50 auf 38 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chris Hallam sieht nach dem Ausblick der Schweizer bis 2028 nun weniger Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien, auch wenn man den Zielen ein gewisses Maß an Zurückhaltung unterstelle. Seit seiner Kaufempfehlung im März 2022 seien die UBS-Papiere dem Gesamtmarkt klar davongerannt, schrieb Hallam am Freitag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Neutral

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

