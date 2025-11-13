DAX24.059 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.001 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,20 +0,8%Gold4.209 +0,3%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Profil
ROUNDUP: Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen - Aktie unter Druck

13.11.25 15:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
91,11 EUR -9,55 EUR -9,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BURBANK (dpa-AFX) - Der Unterhaltungskonzern Walt Disney blickt zurückhaltend auf die kommenden Wochen. Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kinostart von "Zootopia 2" und "Avatar: Fire and Ash" dürften den Gewinn im ersten Geschäftsquartal schmälern, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit dem geplanten Kinostart von "Avatar" am 19. Dezember bleiben vor Quartalsende nur noch wenige Wochen für Umsätze an den Kinokassen. Zudem bremst der Rückgang der politischen Werbung Disneys TV-Geschäft, ebenso wie der Zeitpunkt der Ausgaben für Sportrechte. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie gab im frühen Handel um 7,5 Prozent nach.

Im Geschäft mit Kreuzfahrten und Themenparks fallen ebenfalls zunächst einmal Ausgaben an, etwa für Arbeiten an Schiffen. Insgesamt dürfte das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) daher erst in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnehmen, schätzt der Konzern. So will Walt Disney im Vergleich zu 2025 den bereinigten Gewinn je Aktie im zweistelligen Prozentbereich steigern. Zudem sollen Aktien im Wert von 7 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden und damit doppelt so viel wie bisher. Die Dividende wurde auf 75 Cent je Halbjahr angehoben.

Und auch im letzten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres lief es eher holprig. Der Konzernumsatz blieb mit 22,5 Milliarden Dollar quasi stabil, Analysten hatten hingegen auf Wachstum gehofft. Im Gesamtjahr stiegen die Erlöse um 3 Prozent auf 94,4 Milliarden Dollar.

Der bereinigte operative Quartalsgewinn übertraf trotz eines leichten Rückgangs auf 1,11 Dollar je Aktie die Schätzungen. Im Gesamtjahr stieg er um knapp ein Fünftel auf 5,93 Dollar. Unter dem Strich verdiente Walt Disney unter anderem dank Steuergutschriften und geringerer Restrukturierungskosten im Gesamtjahr 12,4 Milliarden Dollar und damit zweieinhalbmal so viel wie im Vorjahr./lew/tav/jha/he

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
