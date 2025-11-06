DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.181 -1,4%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,34 -0,3%Gold3.985 +0,1%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagabend mit Verlusten

06.11.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagabend mit Verlusten

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 71,52 USD.

Die Rubrik-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 71,52 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 70,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,26 USD. Bisher wurden heute 205.975 Rubrik-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rubrik-Aktie 43,15 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 42,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 41,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 309,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,95 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

