DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.841 ±0,0%Nas22.339 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs? Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Rubrik im Fokus

Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag auf grünem Terrain

15.09.25 16:13 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 76,47 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
65,00 EUR 1,00 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 76,47 USD zu. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 76,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 197.001 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,10 USD am 14.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 60,64 Prozent sinken.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,504 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?

In eigener Sache

Übrigens: Rubrik und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rubrik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rubrik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rubrik

DatumMeistgelesen
Wer­bung