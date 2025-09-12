Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Rubrik im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 76,47 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 76,47 USD zu. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 76,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 197.001 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,10 USD am 14.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 60,64 Prozent sinken.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.12.2025 erfolgen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,504 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

