Rubrik Aktie News: Rubrik kommt am Dienstagabend kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 69,65 USD an der Tafel.

Mit einem Kurs von 69,65 USD zeigte sich die Rubrik-Aktie im New York-Handel um 20:05 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rubrik-Aktie bisher bei 70,27 USD. Die Abwärtsbewegung der Rubrik-Aktie ging bis auf 67,71 USD. Bei 69,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 154.095 Rubrik-Aktien.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rubrik-Aktie mit einem Kursplus von 46,99 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,50 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,98 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 309,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 vorlegen. Am 03.12.2026 wird Rubrik schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,477 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

