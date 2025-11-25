Rubrik Aktie News: Rubrik verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Rubrik im Fokus

Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 66,69 USD ab.

Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,0 Prozent auf 66,69 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Rubrik-Aktie bei 65,86 USD. Bei 67,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.834 Stück gehandelt.

Am 07.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,52 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 47,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 28,80 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Rubrik am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rubrik in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 309,86 Mio. USD im Vergleich zu 204,95 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Rubrik möglicherweise am 03.12.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,479 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?