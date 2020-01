Argus Research mit Mega-Bullenszenario für Tesla-Aktie

Aktien in diesem Artikel Tesla 429,35 EUR

• Tesla-Aktie getrieben von guten Nachrichten• Fortschritte in China und Auslieferungszahlen stützen• Argus Research wird zum Bullen

Partystimmung bei Tesla

Für Tesla läuft es aktuell mehr als rund. Während sich noch vor ein paar Monaten viele Marktteilnehmer durchaus skeptisch gegenüber der ambitionierten Ziele von Elon Musk zeigten, wurden pessimistische Stimmen jüngst immer leiser. Und dafür gibt es handfeste Gründe, denn der Elektro-Pionier konnte in den vergangenen Wochen immer wieder mit positiven Nachrichten aufwarten.

Fortschritte in China treiben an

So schaffte es Tesla noch vor Jahresende 2019, erste Fahrzeuge aus seiner Gigafabrik in Shanghai auszuliefern - und das weniger als ein Jahr nach Baubeginn der Produktionsstätte. Bei den Stromern handelte es sich zunächst um 15 Model 3, die an Tesla-Mitarbeiter übergeben wurden, seitdem konnten jedoch auch schon erste Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden. Bei Erreichen der vollen Kapazität des Werks sollen im Jahr bis zu 500.000 Stromer produziert werden.

Doch das ist nicht der einzige Erfolg, den der E-Autobauer in China verbuchen konnte. Der Elektro-Autobauer schaffte es außerdem, sich für den Bau der Riesenfabrik milliardenschwere Finanzhilfen von der Volksrepublik zu sichern. In dieser Gigafactory solle dann, neben dem Model 3, auch der Model Y produziert werden. Darüber hinaus informierte Musk bei der Auslieferungszeremonie der ersten Fahrzeuge in Shanghai, dass ebenfalls geplant sei, ein Designcenter in China zu bauen, wo dann auch ein ganz neues Fahrzeug geschaffen werden soll, um so den Weg in die ganze Welt zu finden, berichtete CNN Business.

Auslieferungszahlen überzeugen

Doch das waren nicht die einzigen Nachrichten, mit denen Tesla jüngst punkten konnte. Für kräftig Rückenwind sorgte, dass es der E-Autobauer im Schlussquartal 2019 doch noch schaffte, seine ehrgeizigen Auslieferungsziele für das vergangene Jahr zu erreichen. So wurden zwischen Oktober und Ende Dezember insgesamt 120.000 Fahrzeuge an ihre Besitzer übergeben. Für das Gesamtjahr schaffte es Tesla damit auf 367.500 ausgelieferte Stromer und lag damit in der angepeilten Zielspanne von 360.000 bis 400.000 Fahrzeugen.

Argus Research mit höchstem Kursziel an der Wall Street

Dieses starke Schlussquartal war es dann auch, dass Argus Research-Analyst Bill Selesky dazu veranlasste, sein 12-Monats-Preisziel für die Tesla-Aktie von 396 US-Dollar um ganze 40 Prozent anzuheben auf 556 US-Dollar. In diesem Zusammenhang erhöhte er auch seine EPS-Schätzung, wie er in einem Bericht schrieb: "Wir erhöhen unsere EPS-Schätzung für 2020 von 4,40 US-Dollar auf 5,96 US-Dollar, um die verbesserten Skaleneffekte in der Produktion in 2020 widerzuspiegeln, genauso wie die Auslieferungsergebnisse und eine besser als erwartet ausgefallene Fahrzeugproduktion in der Shanghai-Fabrik in China".

Wie CNBC berichtete, handelt es sich bei dem Kursziel von Argus Research um das höchste, das derzeit an der Wall Street aufgestellt wurde. Allerdings gäbe es unter FactSet-Analysten noch ein höheres Kursziel, nämlich von dem kleinen Investmentunternehmen Elazar Advisors, welches dem Tesla-Anteilsschein gar ein Potenzial von 734 US-Dollar ausspricht.

Ob es der Musk-Konzern tatsächlich schafft, diesen Zielen gerecht zu werden, wird sich zeigen.

