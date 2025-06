RWE Aktie News: RWE am Mittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von RWE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 33,16 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 33,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 33,36 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 32,95 EUR. Bei 33,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 449.453 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 16,28 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie verdient. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Die Expertenmeinungen zur RWE-Aktie im Mai 2025

RWE-Aktie stabil: Gericht weist Klage ab

OMV investiert in grünen Wasserstoff - OMV-Aktie leichter