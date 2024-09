RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagvormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 32,46 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 32,46 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,45 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,64 EUR. Zuletzt wechselten 37.092 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,33 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 47,22 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Die RWE-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 12.11.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

