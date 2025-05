RWE Aktie News: RWE am Montagmittag im Aufwind

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 33,31 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 33,31 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 33,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,25 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 539.351 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Gewinne von 9,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 16,66 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

Am 20.03.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,17 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,27 Mrd. EUR – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

