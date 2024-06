RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,87 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 34,87 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 34,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 34,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.751 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit Abgaben von 13,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 49,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus

Handel in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone

RWE-Aktie in Grün: Bernstein Research bescheinigt Outperform