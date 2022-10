RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag tiefer

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 38,81 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 38,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.578 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,74 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 29,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,81 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,985 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,81 EUR für die RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.08.2022 vor. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.298,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.792,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

