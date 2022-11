RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Vormittag

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,69 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 41,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,02 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.135 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 7,46 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2021 bei 31,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,985 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,85 EUR aus.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,80 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 183,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.792,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte RWE am 14.03.2023 präsentieren. Am 14.11.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 3,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie steigt: Gewinn kräftig gesteigert - Ausblick bestätigt

Analysten sehen für RWE-Aktie Luft nach oben

Bund plant wohl die Abschöpfung der "Zufallsgewinne" von Stromerzeugern ab September

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE