RWE Aktie News: RWE verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 28,75 EUR nach.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 28,75 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 28,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 469.980 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 38,00 EUR markierte der Titel am 17.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 32,17 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,44 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,83 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,07 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 20.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

