RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 32,38 EUR.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 32,38 EUR abwärts. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,33 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,62 EUR. Zuletzt wechselten 605.484 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 30,73 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,09 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,73 EUR für die RWE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

