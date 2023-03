RWE Aktie News: RWE fällt am Freitagmittag

Um 11:47 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 38,43 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 38,42 EUR ein. Bei 38,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 306.017 RWE-Aktien.

Am 21.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.11.2022 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.855,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 15.05.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andre Laaks, RWE