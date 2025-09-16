RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,68 EUR nach oben.

Das Papier von RWE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 35,68 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 35,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.953 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,78 EUR an.

RWE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

