DAX23.415 +0,4%ESt505.384 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,01 -0,7%Gold3.664 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen schließen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Baidu mit eigenen Chips -- Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie leicht im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet Deutsche Bank-Aktie leicht im Minus: Weiterer Aktienrückkauf gestartet
Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück Nestlé-Aktie im Minus: Chairman Paul Bulcke tritt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittwochvormittag fester

17.09.25 09:27 Uhr
RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,68 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,71 EUR 0,04 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RWE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 35,68 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 35,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.953 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,78 EUR an.

RWE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Jefferies bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

UBS AG: RWE-Aktie erhält Buy

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen