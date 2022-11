RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 41,12 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 41,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.415.800 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,48 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,93 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,78 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,985 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,96 EUR aus.

Am 10.11.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RWE mit 2,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.855,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.744,00 EUR ausgewiesen.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com