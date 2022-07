RWE Aktie News: RWE verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Bei der RWE-Aktie ließ sich um 19.07.2022 09:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 37,13 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,15 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,87 EUR aus. Bei 37,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.692 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,97 EUR erreichte der Titel am 20.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 15,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,42 EUR für die RWE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,30 Prozent auf 8.002,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 10.08.2023.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Comeback für die Kohle

JPMorgan: Nordea steigt möglicherweise in EURO STOXX 50 auf - Nordea-Aktie legt zu

RWE-Aktie tiefer: RWE verpartnert sich mit Hellenic Petroleum bei Offshore-Wind

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com