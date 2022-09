RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 40,58 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 40,17 EUR. Bei 40,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 352.620 RWE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 36,77 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,985 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 50,73 EUR.

RWE ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 8.298,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

