RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag in Grün

Um 15:51 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 38,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 38,51 EUR. Bei 37,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 978.759 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 12,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 34,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,74 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,27 EUR.

RWE ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.855,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BDEW: Mögliche Strom-Drosselung sorgt für Versorgungssicherheit

RWE-Aktie im Plus: Strommast in Tagebau Garzweiler knickt ab - RWE: Bewusst beschädigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com