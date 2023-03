RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von RWE

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,8 Prozent auf 37,86 EUR nach. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 37,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 857.119 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,90 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,40 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 10,06 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RWE ebenfalls ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.744,00 EUR – ein Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4.855,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 11.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 15.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,34 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie tiefer: Oddo BHF senkt Ziel für RWE

Von Privatisierung bis Nachhaltigkeit: E.ON - Eine Konzerngeschichte

RWE-Aktie legt deutlich zu: RWE wird nach Milliardengewinn für 2023 vorsichtiger - Gewinnrückgang erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE