RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 24.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 39,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54.104 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 11,64 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,39 EUR am 21.07.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 36,84 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,08 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 12.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,09 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.002,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.783,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Am 10.08.2023 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

