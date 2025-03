RWE Aktie News: RWE am Mittag freundlich

RWE im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 32,97 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,68 EUR. Bisher wurden heute 637.987 RWE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Mit Abgaben von 15,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,56 EUR je RWE-Aktie an.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. RWE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,27 Mrd. EUR – ein Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte RWE am 15.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte RWE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

