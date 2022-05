RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 26.05.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 42,43 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 42,63 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 249.377 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 3,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 28,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,14 EUR.

RWE ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,09 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.002,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 4.783,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

