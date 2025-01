RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

So entwickelt sich RWE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,10 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 29,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 624.597 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 36,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 19,94 Prozent niedriger. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,33 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

