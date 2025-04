RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 33,92 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,92 EUR nach oben. Die RWE-Aktie legte bis auf 34,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 412.196 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 6,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,11 EUR an.

Am 20.03.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,27 Mrd. EUR gegenüber 7,61 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

