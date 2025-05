RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 32,72 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 32,72 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 32,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 32,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 373.615 RWE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,63 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,17 EUR im Jahr 2025 aus.

