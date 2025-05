RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 32,56 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 32,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 32,68 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,51 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 62.302 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,32 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,74 Prozent.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,22 EUR.

Am 15.05.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

