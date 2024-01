S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 nachmittags

NYSE-Handel im Blick

Der S&P 500 zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel

Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,68 Prozent auf 4.891,60 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 41,722 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,506 Prozent auf 4.900,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4.924,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.878,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.906,75 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,028 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der S&P 500 bei 4.769,83 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wurde der S&P 500 mit 4.193,80 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.076,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,14 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.931,09 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Paramount Global (+ 8,04 Prozent auf 14,78 USD), Stryker (+ 8,02 Prozent auf 342,04 USD), Edwards Lifesciences (+ 7,56 Prozent auf 79,49 USD), Fortive (+ 5,90 Prozent auf 79,11 USD) und Boeing (+ 5,69 Prozent auf 211,86 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil MarketAxess (-15,67 Prozent auf 231,35 USD), Rockwell Automation (-15,24 Prozent auf 260,40 USD), Teradyne (-7,73 Prozent auf 96,50 USD), First Republic Bank (-7,69 Prozent auf 0,06 USD) und Alphabet A (ex Google) (-6,33 Prozent auf 141,88 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 12.162.343 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,816 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 184,62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net