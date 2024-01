Asiens Börsen uneinheitlich -- Microsoft überzeugt bei Umsatz und Gewinnentwicklung -- Alphabet mit überzeugenden Zahlen

Der deutsche Leitindex nahm am Dienstag neue Bestmarken ins Visier, schaffte den Sprung aber noch nicht ganz.

Der DAX war mit einem Plus in den Handel gestartet und pendelte im Verlauf zwischen Nulllinie und Gewinnzone hin und her. Das Rekordhoch blieb in Reichweite, letztlich schloss das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 16.972,34 Zählern knapp darunter. Daneben gewann der TecDAX zum Auftakt ebenfalls - auch hier dominierten im Verlauf die Käufer, ohne dass es große Ausschläge gab. Sein Schlussstand: 3.353,66 Stellen (+0,3 Prozent).

Unterstützung kam dabei von den US-Börsen, wo der Dow Jones und der marktbreite S&P 500 am Montag auf neue Rekordstände gestiegen waren, was insbesondere sinkenden Renditen an den Anleihemärkten zu verdanken war. "Diese Rally ist beeindruckend und beängstigend zugleich", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Denn mit den Kursen stiegen die Bewertungen immer weiter an. Angesichts der hohen Kurse und Bewertungen gebe es mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet und Microsoft "keinen Raum für Enttäuschungen".

Von Konjunkturseite veröffentlichte Nachrichten brachten am Dienstag keine weiteren Aufwärtsimpulse: Die Daten unterstrichen unter anderem die Wachstumsschwäche in Deutschland. Die hiesige Wirtschaft ist im vierten Quartal wie erwartet um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft.

Im Anlegerfokus blieb weiter die am Mittwochabend anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed über die Leitzinsen. Dann wird sich auch zeigen, welchen weiteren geldpolitischen Weg die US-Währungshüter einschlagen werden. Insbesondere über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung und die Anzahl der voraussichtlichen Zinsschritte in diesem Jahr besteht aktuell Uneinigkeit an den Märkten.

