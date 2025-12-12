S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corteva-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Corteva-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 12.12.2024 wurde die Corteva-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Corteva-Anteile bei 59,30 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,863 Corteva-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.12.2025 1.113,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,37 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Corteva belief sich zuletzt auf 43,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
