Profitable Kraft Heinz Company-Investition?

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

17.03.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment gewesen.

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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Kraft Heinz Company-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 37,63 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 2,657 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 60,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,71 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 60,35 USD entspricht einer negativen Performance von 39,65 Prozent. Am Markt war Kraft Heinz Company jüngst 26,98 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Scott Olson/Getty Images