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Profitable Kraft Heinz Company-Investition?

S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

17.03.26 16:00 Uhr
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kraft Heinz Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kraft Heinz Company-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kraft Heinz Company
19,83 EUR 0,08 EUR 0,42%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Kraft Heinz Company-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 37,63 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Kraft Heinz Company-Aktie investiert, befänden sich nun 2,657 Kraft Heinz Company-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 60,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,71 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 60,35 USD entspricht einer negativen Performance von 39,65 Prozent.

Am Markt war Kraft Heinz Company jüngst 26,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

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Analysen zu Kraft Heinz Company

DatumRatingAnalyst
29.03.2019The Kraft Heinz Company UnderperformWolfe Research
05.02.2019The Kraft Heinz Company HoldDeutsche Bank AG
26.12.2018The Kraft Heinz Company BuyStandpoint Research
15.02.2017The Kraft Heinz Company BuyDeutsche Bank AG
05.05.2016The Kraft Heinz Company BuyUBS AG
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05.05.2016The Kraft Heinz Company BuyUBS AG
05.05.2016The Kraft Heinz Company OutperformRBC Capital Markets
05.05.2016The Kraft Heinz Company BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
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05.02.2019The Kraft Heinz Company HoldDeutsche Bank AG
26.03.2015Kraft Foods Group HoldDeutsche Bank AG
09.02.2015Kraft Foods Group HoldDeutsche Bank AG
30.10.2014Kraft Foods Group HoldDeutsche Bank AG
25.02.2013HJ Heinz haltenJefferies & Company Inc.
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29.03.2019The Kraft Heinz Company UnderperformWolfe Research
26.03.2015Kraft Foods Group SellArgus Research Company
14.09.2009Kraft Foods verkaufenEuro am Sonntag
02.02.2007Kraft Foods underweightPrudential Financial
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