Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Kursverlauf

So performte der NASDAQ 100 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 24.355,28 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,25 Prozent auf 24.119,37 Punkte an der Kurstafel, nach 24.425,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24.100,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.462,16 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,18 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 19.02.2026, einen Stand von 24.797,34 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 25.346,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.736,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 3,38 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.100,88 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Baker Hughes (+ 5,62 Prozent auf 60,71 USD), Lam Research (+ 4,13 Prozent auf 233,99 USD), Starbucks (+ 3,42 Prozent auf 95,83 USD), Enphase Energy (+ 3,14 Prozent auf 44,64 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,91 Prozent auf 205,27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Micron Technology (-3,78 Prozent auf 444,27 USD), PDD (-3,27 Prozent auf 97,43 USD), Tesla (-3,18 Prozent auf 380,30 USD), Netflix (-3,13 Prozent auf 91,74 USD) und CSX (-2,90 Prozent auf 38,49 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 41.783.963 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,826 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 7,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net