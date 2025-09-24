S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Blackstone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrative Blackstone-Anlage?

Bei einem frühen Blackstone-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Blackstone-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Blackstone-Papier an diesem Tag bei 52,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,157 Blackstone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2025 auf 176,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.374,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 237,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Blackstone bezifferte sich zuletzt auf 215,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net