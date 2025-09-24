S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Blackstone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Blackstone-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Blackstone-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Blackstone-Papier an diesem Tag bei 52,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,157 Blackstone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2025 auf 176,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.374,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 237,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Blackstone bezifferte sich zuletzt auf 215,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Blackstone und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Blackstone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Blackstone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Blackstone
Analysen zu Blackstone
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2019
|Blackstone Overweight
|Barclays Capital
|11.03.2016
|Blackstone Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.2016
|Blackstone Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.2016
|Blackstone Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2015
|Blackstone Buy
|Argus Research Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2019
|Blackstone Overweight
|Barclays Capital
|26.01.2016
|Blackstone Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.2016
|Blackstone Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2015
|Blackstone Buy
|Argus Research Company
|22.10.2015
|Blackstone Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2016
|Blackstone Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.2009
|Blackstone Ersteinschätzung
|Oppenheimer & Co. Inc.
|01.06.2005
|Update MeriStar Hospitality Corp Inc.: Neutral
|UBS
|07.02.2005
|Update MeriStar Hospitality Corp Inc.: Hold
|Smith Barney Citigroup
|17.01.2005
|CarrAmerica Realty: Neutral
|JP Morgan
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2008
|Blackstone underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.12.2005
|Update CarrAmerica Realty Corp.: Underweight
|Morgan Stanley
|07.12.2005
|Update CarrAmerica Realty Corp.: Underweight
|Morgan Stanley
|02.08.2005
|Update CarrAmerica Realty Corp.: Underweight
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Blackstone nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen