Lukrative Blackstone-Anlage?

S&P 500-Wert Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Blackstone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

30.09.25 16:00 Uhr

Bei einem frühen Blackstone-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
148,54 EUR -1,12 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Blackstone-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Blackstone-Papier an diesem Tag bei 52,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,157 Blackstone-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2025 auf 176,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.374,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 237,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Blackstone bezifferte sich zuletzt auf 215,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Blackstone und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen