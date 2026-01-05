S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrative Datadog A-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Datadog A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Datadog A-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Datadog A-Papier bei 91,33 USD. Bei einem Datadog A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109,493 Datadog A-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Datadog A-Papiere wären am 05.01.2026 14.632,65 USD wert, da der Schlussstand 133,64 USD betrug. Aus 10.000 USD wurden somit 14.632,65 USD, was einer positiven Performance von 46,33 Prozent entspricht.

Datadog A wurde am Markt mit 46,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net