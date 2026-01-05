DAX24.925 +0,2%Est505.936 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.510 +0,5%Bitcoin79.981 -0,2%Euro1,1703 -0,2%Öl61,79 ±0,0%Gold4.487 +0,9%
S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren abgeworfen

06.01.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Datadog A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
114,60 EUR -0,02 EUR -0,02%
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Datadog A-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Datadog A-Papier bei 91,33 USD. Bei einem Datadog A-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109,493 Datadog A-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Datadog A-Papiere wären am 05.01.2026 14.632,65 USD wert, da der Schlussstand 133,64 USD betrug. Aus 10.000 USD wurden somit 14.632,65 USD, was einer positiven Performance von 46,33 Prozent entspricht.

Datadog A wurde am Markt mit 46,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

